У США пояснили, чому Трамп не запроваджує нові санкції проти Росії

Меттью Вітакер / © Associated Press

Сполучені Штати Америки не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, поки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер під час заходу Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, повідомляє LIGA.net.

З його слів, президент Дональд Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективними.

"Президент Трамп вважає: якщо ми й далі даємо Росії європейські гроші, санкції не матимуть такої сили", - наголосив політик.

Він нагадав, що Польща і Чехія повністю відмовились від російських нафти й газу. Натомість Угорщина і Словаччина купують майже 100% енергоносіїв у Москви. Також, додав він, у цьому списку є Туреччина, яка "також купує занадто багато".

"Звісно, це не буде легко. Але ми повинні робити ці важкі речі. Якщо союзники серйозно хочуть миру, вони повинні заморити російську воєнну машину. М’яч на полі європейських та канадських союзників", – підсумував посол Штатів при НАТО.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не піддаватиметься тиску щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв. Поки країна не має інших стабільних і доступних альтернатив, а диверсифікація постачань потребує часу.

Також прем’єр-міністр Віктор Орбан вигадав нову причину, чому Угорщина не може відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив.