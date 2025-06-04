У США пояснили, чи визнає НАТО Росію спільною загрозою

НАТО та Росія

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Росію ще не названо офіційною спільною загрозою для євроатлантичного простору, проте Альянс готується до чіткого формулювання у фінальній заяві саміту НАТО в Гаазі.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

За його словами, Сполучені Штати наразі зосереджені на тому, щоб партнери по Альянсу взяли зобов’язання витрачати не менше 5% ВВП на національну та колективну оборону.

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«Ми ще не розпочали обговорення підсумкової заяви саміту з союзниками, але я повністю очікую, що вона буде прямою та відображатиме всі поточні переконання союзників щодо загроз і потреб колективної оборони», — наголосив Вітакер.

Очікується, що формулювання щодо Росії з’являться після погодження позицій між усіма членами НАТО ближче до самого саміту.

Нагадаємо, Україна отримала офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Цю інформацію підтвердив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті Альянсу, який відбудеться 24–26 червня 2025 року в Гаазі, є очікування на підтримку України та демонстрацію відданості спільній обороні, а також готовність збільшення оборонного виробництва та інвестицій.

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