У США пояснили, що саме вирішить долю війни в Україні

Прапор США. / © Associated Press

Реклама

Досі ключовим бар’єром між України і Росії на мирних переговорах є питання територій. Саме воно — камінь спотикання на шляху до завершення війни.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у коментарі Fox News.

Американський дипломат нагадав слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про те, що «все зводиться до однієї проблеми — територій». Однак, зі слів Вітакера, Вашингтон вважає, що слід виробити умови, прийняті для Києва, але водночас їх підтримає Москва.

Реклама

«Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим», — заявив посол.

Він наголосив на тому, що війна має завершитися. Втім, додав, що процес переговорів надзвичайно складний і заплутаний.

«Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни», — додав Вітакер.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що попередні мирні переговори «звузили» коло питань щодо України. Втім, «найскладніші питання» поки що залишаються без відповіді.

Реклама

Нагадаємо, після першого дня переговорів у Женеві спецпредставник США Стів Віткофф заявив про «значний прогрес». З його слів, до цього призвів «успіх президента Трампа в об’єднанні обох сторін цієї війни». Окрім того, він повідомив, що Київ і Москва «погодилися поінформувати для своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди».

Зауважимо, напередодні зустрічі Reuter писало про те, що нібито територіальні вимоги Кремля заблокували перемовини. Адже Москва висуває ультиматуми щодо повного контролю над Донбасом, але Київ вважає цю вимогу неприйнятною.