У США поліція заарештувала чотирьох осіб в ході мітингу прихильників Трампа: один з них був озброєний

У США поліція заарештувала чотирьох осіб в ході мітингу прихильників Трампа: один з них був озброєний

Прихильники Трампа провели мітинг біля Капітолія в підтримку тих, кого звинувачують у справі про штурм будівлі Конгресу.

Поліція Капітолію заарештувала чотирьох осіб під час мітингу прихильників експрезидента США Дональда Трампа в Вашингтоні.

Про це силовики інформують в Twitter.

"Хтось вказав на схожий на пістолет предмет в руці у чоловіка в натовпі. Свідок повідомив офіцерові поліції, який затримав підозрюваного", — йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Пізніше вони встановили, що чоловік дійсно був озброєний.

The man did have a gun. — US Capitol Police (@CapitolPolice) September 18, 2021

Ще двоє були арештовані за виданими в Техасі ордерами, ще один — за порушення умов звільнення.

"На цей час поліція Капітолію інформує про чотирьох арешти", — резюмують силовики в повідомленні.

Нагадаємо, що прихильники колишнього глави Білого дому провели мітинг біля Капітолія в підтримку тих, кого звинувачують у справі про штурм будівлі Конгресу 6 січня.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

Новини світу: прихильники Трампа влаштували мітинг біля Капітолію

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