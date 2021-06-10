У США пообіцяли, що Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним

Байден давно знайомий з президентом Путіним.
Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійний у висловлюваннях.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, — пише "Інтерфакс".
"Президент Байді давно знайомий з президентом Путіним. Він ніколи не стримувався, висловлюючи свої побоювання або занепокоєння, коли їх поведінка не узгоджується з демократичними цінностями, і він, безумовно, буде прямолінійний в цьому і на цій зустрічі", — заявила Дженніфер Псакі.
На її думку, це дозволить рухатися до "більш стабільним і передбачуваним відносинам".
Прессекретар Білого дому також повідомила, що журналісти зможуть поставити питання президенту Байдену після зустрічі в Женеві.
Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передувала напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, ввів новий список санкцій пакет проти Росії і вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.
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