У США попередили РФ, що Вашингтон не обговорюватиме з Росією європейську безпеку

У США попередили РФ, що Вашингтон не обговорюватиме з Росією європейську безпеку

Обговорення низки питань проходитиме лише на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні 14 січня.

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман попередила заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, що Вашингтон готовий обговорювати тему безпеки в Європі лише за участю європейських країн.

Про це повідомляє Держдеп США.

"США на зустрічі з Росією щодо стратегічної стабільності готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", — йдеться у заяві Держдепу після попередніх переговорів у неділю Шерман із Рябковим у Женеві.

"Замдержсекретаря наголосила, що обговорення низки питань відбуватиметься лише на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні 14 січня", — зазначається у повідомленні.

Шерман також нагадала про прихильність США до суверенітету, територіальної цілісності країн, а також — їх права самостійно обирати союзи. Замдержсекретаря запевнила, що США вітатимуть розвиток подій, за якого вдасться через дипломатію досягти реального прогресу.

Нагадаємо, що Росія протягом кількох місяців демонстративно стягує війська до українських кордонів, хоче гарантій своєї безпеки. І бачить їх у юридично закріпленій обіцянці США – скоротити військовий арсенал у східній Європі. Від НАТО Росія вимагає не розширюватися на схід і окремо в цьому контексті згадала Україну. Вимагаючи не брати її до лав Альянсу.

Обговорити це росіяни зажадали спочатку зі Сполученими Штатами, і, схоже, сьогодні та завтра у Женеві буде справжня дипломатична битва. Росіяни продовжують ультимативну риторику, і не готові до жодних поступок, заявив сьогодні глава їхньої делегації, якого цитують російські ЗМІ. І додав, що сигналами із Брюсселя та Вашингтона розчарований. Оптимізму не випромінює і американська сторона, провідні медіа США пишуть, що делегати налаштовані реалістично.

Якщо Росія атакує Україну, Сполучені Штати вдарять непосильними санкціями щодо секторів російської економіки, критично важливим для Кремля, пише Associated Press. А вимоги Росії до НАТО не розширюватися на схід – категорично відкидають і Сполучені Штати, зокрема, і Альянс загалом. Наголошуючи, що суверенні країни мають право самостійно визначатися зі своїм зовнішньополітичним та вибором безпеки.

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