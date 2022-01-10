Жорсткіше, ніж 2014 року: США попередили Росію про нові санкції через агресію проти України

Жорсткіше, ніж 2014 року: США попередили Росію про нові санкції через агресію проти України

США готові ввести також і певні обмеження на експорт до Росії.

Якщо Росія наважиться на нову агресію проти України, то санкції проти країни-агресорки будуть значно серйознішими, ніж це було 2014 року.

Про це під час брифінгу за результатами переговорів у Женеві сказала заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Як повідомляють ЗМІ, заступниця держсекретаря США наголосила, що у випадку нової агресії проти України, Вашингтон готовий ввести жорсткі санкції проти ключових російських фінансових інститутів. Венді Шерман додала, що США готові ввести також і певні обмеження на експорт до Росії.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що Росія повинна або піти на деекскалацію, або зіткнутись із серйозними наслідками.

"Ми також наголосили, що справжній прогрес можливий лише за умов деескалації, а не ескалації. Росія повинна зробити дії, спрямовані на деескалацію ситуації, тільки тоді ми можемо досягти прогресу", - сказала Венді Шерман.

Нагадаємо:

У понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

9 січня відбувся перший раунд переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу, а також пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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