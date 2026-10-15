У США висунули Україні жорстку умову щодо ударів по РФ: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Американські чиновники вимагали від Києва припинити удари по російських НПЗ, інакше погрожували позбавити країну зброї та розвідданих.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю FT.

Реклама

«Вони сказали, що на якомусь рівні — це технологічні проблеми. Але на військовому рівні до цього вони говорили, що якщо ви не зупинитеся, ми заблокуємо розвідку. Це проблема. І коли це поєднується з рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, разом це створює величезні проблеми», — сказав Зеленський.

Реклама

Як повідомлялося, США два вечори поспіль не попередили Україну про пуски Росією балістичних ракет по Києву.

Зеленський заявив, що Україна не отримала попередньої інформації про російську атаку 5 балістичними ракетами по Київському регіону. Тоді українське військове керівництво отримувало сигнали про ризик зупинення обміну через «нинішню ситуацію».

Водночас президент уточнив, що сам безпосередньо не отримував такого повідомлення — про результати розмови йому доповіли військові.

Зеленський заявив, що Сили оборони відновлять удари по російських нафтопереробних заводах після того, як США обмежили обмін розвідданими та роботу супутникового Інтернету Starlink для військових в Україні.

Реклама

Ілон Маск, який володіє компанією SpaceX і системою супутникового зв’язку Starlink, заявив, що уряд США запровадив обмеження швидкості для окремих видів українського озброєння, через що вони можуть втрачати доступ до Мережі під час руху. Фактично, він вказав, що таке рішення зрештою ухвалює президент США.

Про всі деталі обмеження Starlink в Україні — читайте у новині.

Новини партнерів