У США повідомили, за яке вирішення війни виступає Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

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США сподіваються, що після зустрічі України та РФ у Стамбулі, яка може відбутися 2 червня, ситуація щодо мирного врегулювання "зрушить з мертвої точки".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

За її словами Левітт, президент США Дональд Трамп виступає за вирішення війни "за столом переговорів, а не на полі бою".

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"Сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", - додала вона.

Зауважимо, журналісти попросили Левітт пояснити слова Трампа про те, що "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру російський диктатор Володимир Путін.

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі. Ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - заявила речниця адміністрації президента США.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав країни-учасниці нових переговорів у Стамбулі, які заплановані на 2 червня. З його слів, до зустрічі долучаться безпекові радники, які брали участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі.

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За його словами, Штати занепокоєні можливим рішенням України не брати участі в другому раунді мирних переговорів. Українська сторона вже надала документ із пропозиціями щодо припинення вогню. Однак, Київ досі не бачив відповіді з боку Москви.

Зауважимо, що досі РФ не представила свій “меморандум”. Втім, в російському МЗС заявили, що Кремль відправить до Туреччини той самий склад делегації, що й 16 травня.

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 435 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!