У США пояснили, чому не можуть зупиняти повітряні російські атаки над Україною

Америка не перебуває у збройному військовому конфлікті з Росією.

Сполучені Штати Америки не можуть втягуватися у збройне протистояння з Росією, щоб збивати її повітряні атаки в небі над Україною.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми не перебуваємо у збройному військовому конфлікті з Росією», - зауважив представник Держдепу.

Він зауважив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало б саме таке протистояння.

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«Ми не збираємося втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією. Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти»,- продовжив Міллер.

За його словами, конфлікт між США і РФ означав би загрозу початку Третьої світової війни. «Однак, ми повністю віддані (підтримці – ред.) оборони України»,- резюмував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею спікера Палати представників США Майка Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та витрати на інші пріоритети нацбезпеки.

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