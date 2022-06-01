У США пояснили, чому не надсилатимуть ракети великої дальності для України

У США пояснили, чому не надсилатимуть ракети великої дальності для України

Кожний елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей

Речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував останню заяву президента Байдена, що його адміністрація не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії.

Про це пише Укрінформ.

«Ми продовжуємо розглядати (надання Україні – ред.) цілого переліку систем, які матимуть потенціал ефективного застосування на полі бою нашими українськими партнерами. Але те, на чому наголосив президент, що ми не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні», - зауважив Прайс.

Він підкреслив, що кожний елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей, а саме посилення здатності українців обороняти власну територію.

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Представник Держдепу додав, що зі зміною динаміки протистояння в Україні США також змінюють конкретні види допомоги для України.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакета підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

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