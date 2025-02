У США пояснили важливість угоди з Україною щодо корисних копалин 

У США вважають договір з Україною щодо корисних копалин важливим. Це потрібно для того, щоб американський народ усвідомив, чому слід продовжувати підтримувати нашу державу.

Про це сказав американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час участі в панельній дискусії "Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation".

"Наша угода щодо корисних копалин є важливою. Бо тоді американці зрозуміють, навіщо країні захищати Україну", – зазначив Грем.

Раніше президент України Володимир Зеленський відмовився підписати угоду, яку запропонувала делегація Конгресу США під час Мюнхенської конференції з безпеки.

