У США пояснили, що передбачає угода про рідкісноземельні метали

Отримані доходи від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів будуть спрямовані у фонд реконструкції України.

США запропонували Україні нову модель економічного партнерства, яка передбачає інвестиції у видобуток рідкісноземельних металів без набуття права власності на фізичні активи.

Про це у статті для Financial Times заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами американського міністра, цей формат економічної співпраці допоможе Україні отримати довгострокові інвестиції без зростання зовнішнього боргу.

"США не набуватимуть права власності на активи в Україні та не створюватимуть для неї нового боргового тягаря. Ми прагнемо взаємовигідного партнерства", – підкреслив Бессент.

Бессент також повідомив, що під час свого візиту до Києва він зустрівся з американськими компаніями, які вже працюють в Україні, а також з новими потенційними інвесторами.

"США хочуть довгостроково інвестувати в економіку України та підтримати її у відновленні. Це також надсилає чіткий сигнал Росії про нашу підтримку вільної та процвітаючої України", – наголосив він.

Бессент запевнив, що угода не передбачає жодного економічного тиску на Україну, а лише сприяння її економічному зростанню та відновленню після війни.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову редакцію угоди про корисні копалини, яка виявилася ще жорсткішою за попередній варіант. Документ передбачає, що 100% власності майбутнього фонду буде закріплено саме за американською стороною.

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