У США презентували законопроєкт щодо Росії: деталі

Сенатор Грем. / © Associated Press

Реклама

Сенатор-республіканець американського Конгресу США Ліндсі Грем та його колеги-демократи Річард Блюменталь і Емі Клобушар презентували законопроєкт, у якому визнають РФ державою – спонсором тероризму, доки вона не поверне всіх українських дітей, яких викрала.

Про це повідомив Грем під час пресконференції, повідомляє Associated Press.

За підрахунками сенаторів, Росія викрала 19 546 українських дітей. Зі слів Грема, викрадених підлітків окупанти навчають воювати. Американський політик закликав світ "підняти дупу" і "зробити так, щоб це було неприйнятним". Тим часом сенаторів, які голосуватимуть проти законопроєкту, він пообіцяв "зробити відомими".

Реклама

"Що означає бути державою-спонсоркою тероризму за законами США? Ваша економіка – радіоактивна. Ви ведете бізнес із Росією на власний страх і ризик. У нас є закони, які карають державу – спонсора тероризму. Потрапити до цього списку непросто. Але, дозвольте сказати, Росія заслужила право бути в цьому списку. Тому сьогодні ми презентуємо наш законопроєкт. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам шанс обговорити його й проголосувати", – наголосив Грем.

Як повідомлялося, РФ створила каталог викрадених українських дітей. На цьому сайті викладені фотографії з відкритими обличчями та описи викрадених українських дітей. Більшість з тих, що є у так званому «каталозі», народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство.