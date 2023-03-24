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У США припускають, що деякі території Україна звільнятиме не військовим шляхом

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У США припускають, що деякі території Україна звільнятиме не військовим шляхом

Фото: Associated Press

У США припускають, що Україна може повернути деякі території не військовим шляхом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що Україна може повернути деякі свої території не військовим шляхом Проте відповідне рішення ухвалюватимуть лише самі українці.

Про це він сказав під час виступу перед Палатою представників.

"Вважаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть сповнені рішучості боротися на полі бою. Там також може бути територія, яку вони вирішать повертати іншими способами", - сказав Блінкен.

Своєю чергою, республіканець Кріс Стюарт натякнув, що йдеться саме про Крим. Він заявив, що "боїться не визнання того, що Крим відрізняється від Донбасу".

Натомість Блінкен наголосив, що питання про звільнення території, зокрема і Криму, "мають вирішувати українці".

"Чого ми не хочемо, що в наших спільних інтересах, так це того, щоб все втряслося так, що росіяни просто перезавантажаться, переозброяться, а потім знову атакують", - наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, заступник постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.

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Дата публікації
Перегляди
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