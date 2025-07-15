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У США пригрозили Путіну, який проігнорував шанс на мир
Штати обіцяють озброїти Україну, якщо Кремль прагне продовжувати свою війну.
Рішення президента США Дональда Трампа надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити країни НАТО і Канада, є сигналом для диктатора-президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.
"Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", – заявив дипломат.
Вітакер наголошує, що Штати “виробляють найкраще озброєння в світі”, яку всі хочуть придбати. Своєю чергою, Вашингтон “буде надавати пріоритет зброї для України".
Посол нагадав про те, що за останні 18 місяців війська агресорки Росії зайняли 1% української території. Втім, російські загарбники “не досягають успіху, щодня втрачають тисячі солдатів". Окрім того, додав Вітакер, “багато постраждалих серед цивільного населення в українських містах”.
“Я думаю, що це великий крок, щоб нарешті закінчити цю війну. Якщо Володимир Путін хоче продовжувати бої в Україні, США продадуть Європі озброєння, яке може бути використане Україною для її захисту", – наголосив посол США при НАТО.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівався, що йому буде легко переконати свого друга Володимира Путіна зупинити війну. Втім, цього не сталося і Трамп врешті вирішив посилити тиск на диктатора РФ. В американського лідера було щонайменше три вагомі причини, аби піти на ескалацію.
Разом з тим, пише Politico, Трамп вважає, що Кремль може перемогти у війні. Таке переконання він має, незважаючи на безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України.