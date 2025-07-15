У США пригрозили Путіну, який проігнорував шанс на мир

Володимир Путін. / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити країни НАТО і Канада, є сигналом для диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

"Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", – заявив дипломат.

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Вітакер наголошує, що Штати “виробляють найкраще озброєння в світі”, яку всі хочуть придбати. Своєю чергою, Вашингтон “буде надавати пріоритет зброї для України".

Посол нагадав про те, що за останні 18 місяців війська агресорки Росії зайняли 1% української території. Втім, російські загарбники “не досягають успіху, щодня втрачають тисячі солдатів". Окрім того, додав Вітакер, “багато постраждалих серед цивільного населення в українських містах”.

“Я думаю, що це великий крок, щоб нарешті закінчити цю війну. Якщо Володимир Путін хоче продовжувати бої в Україні, США продадуть Європі озброєння, яке може бути використане Україною для її захисту", – наголосив посол США при НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівався, що йому буде легко переконати свого друга Володимира Путіна зупинити війну. Втім, цього не сталося і Трамп врешті вирішив посилити тиск на диктатора РФ. В американського лідера було щонайменше три вагомі причини, аби піти на ескалацію.

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Разом з тим, пише Politico, Трамп вважає, що Кремль може перемогти у війні. Таке переконання він має, незважаючи на безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України.

Дата публікації 13:08, 14.07.25 Кількість переглядів 13 Розворот Трампа щодо Путіна: на що Україна тепер може сподіватись