У США різко відреагували на умови Путіна для припинення війни

В Держдепі США зазначили, що Росія неготова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

Озвучені президентом Росії Володимиром Путіним "умови для припинення війни", зокрема вимога про роззброєння України, суперечать здоровому глузду.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє "Голос Америки".

Міллер назвав висловлювання Путіна "максималістською заявою", в якій той задля початку переговорів "закликав Україну відмовитися від ще більшої частини своєї суверенної території, ніж та, яку Росія зараз окуповує".

"Жодна відповідальна нація не зможе сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить основам моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – наголосив речник Держдепу.

Він також зазначив, що Росія неготова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень". На це особливо чітко вказують її дії: продовження кампанії з обстрілів критичної інфраструктури України, загроза кораблям у Чорному морі та примусове переселення десятків тисяч українських дітей.

За словами Міллера, на противагу заявам Путіна учасники Саміту миру у Швейцарії підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 14 червня Путін озвучив власні умови припинення вогню в Україні та початку переговорів. Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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