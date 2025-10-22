Сенат США готує новий тиск на Росію / © Associated Press

Після «призупинення» підготовки до саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним американські сенатори почали готувати одразу три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію.

Про це повідомили Axios законодавці та їхні помічники.

За інформацією видання, комітет Сенату США з міжнародних відносин у середу, 22 жовтня, розгляне три законопроєкти:

перша ініціатива пропонує визнати Росію державою — спонсором тероризму через викрадення українських дітей;

другий законопроєкт передбачає запровадження економічних санкцій щодо Китаю за його підтримку військово-промислового комплексу Росії;

третій законопроєкт передбачає використання заморожених російських активів, що зберігаються в США, та їх переведення до України кожні 90 днів.

Схвалення профільного комітету необхідне для подальшого просування законопроєктів.

Як наголосила старша представниця Демократичної партії у комітеті, сенаторка від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін, законопроєкти, які мають ускладнити Росії продовження війни в Україні, будуть внесені до Сенату США вперше цього року.

«Оскільки Білий дім, очевидно, не готовий діяти, важливо, щоб Конгрес зробив кроки», — заявила вона.

Розгляд цих законопроєктів у комітеті Сенату збігається з візитом до Вашингтона Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який в середу зустрінеться з Трампом.

Якщо законопроєкти будуть ухвалені, вони дозволять двопартійній групі сенаторів наростити імпульс для дій проти Москви та послати сигнал про те, що Конгрес залишається готовим до ескалації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональльд Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.