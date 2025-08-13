У США розкрили головну мету переговорів Трампа з Путіним

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прагне, аби розпочата Росією війна проти України закінчилася.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт, пише Sky News.

“Президент хоче мирної угоди, він хоче, щоб ця війна закінчилася”, - наголосила вонаю.

Реклама

Зауважимо, що напередодні очільник Білого дому назвав свої майбутні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним “зустріччю для прослуховування”. Втім, Лівітт не відповіла, чи намагається Трамп пом'якшити очікування перед цими переговорами.

“Ця двостороння зустріч — це двостороння зустріч однієї сторони у війні між двома сторонами, і потрібно, щоб обидві країни домовилися про угоду”, - додала вона.

Нагадаємо, Politico з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Білий дім не очікує прориву від зустрічі Трампа і Путіна. Її перш за все розглядають, як крок до мирного вирішення війни та уникають амбітних обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

За інформацією Bloomberg, Путін готує хитрий хід на Алясці. Адже для "фюрера" ця подія стала несподіваною перемогою, яку він може використати для пом’якшення загрози від санкцій адміністрації Білого дому та одночасного продовження військових операцій.