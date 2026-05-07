У США розкрили несподівану правду про допомогу Україні: заява

Значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки.

Про заявив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Clash Report.

Він наголосив: твердження про те, що союзники нібито «використовували» США у питанні підтримки України, не відповідають дійсності. Адже внесок партнерів був навіть більшим.

«На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою», — наголосив він.

З його слів, значна частина коштів, що Америка прямували на підтримку України, фактично залишалася всередині американської економіки.

«Значна частина грошей, які ми витратили на Україну, насправді була витрачена тут, у Сполучених Штатах — або на купівлю для них систем озброєнь, або на поповнення запасів систем, які ми їм передали», — пояснив Блінкен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно вкотре розкритикував свого попередника Джо Байдена за допомогу з озброєнням Україні. Мовляв, було «просто смішно» передати зброю та коштів на 350 млрд дол. Натомість тепер, акцентував він, Вашингтон продає озброєння НАТО, який потім «розподіляє» і передає українській армії.

Зауважимо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, пишається тим, що Білий дім припинив військову допомогу Україні. Він наголосив, що вважає це одним із найбільших «досягнень» адміністрації Дональда Трампа.

