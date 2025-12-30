У США розкритикували Трампа за реакцію на заяви Кремля про "атаку" на резиденцію Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У США розкритикували президента Дональда Трампа за його реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна. З критикою виступив член Палати представників Конгресу США Дон Бекон, республіканець від штату Небраска.

Як повідомляє The Hill, конгресмен заявив, що Трампу та його команді варто спочатку перевіряти факти, перш ніж робити публічні висновки на основі слів Кремля.

За його словами, президент РФ Володимир Путін неодноразово поширював неправдиву інформацію.

Реклама

Бекон наголосив, що сліпа довіра до заяв Москви виглядає особливо проблемною на тлі війни Росії проти України.

Раніше Трамп публічно заявив, що його “дуже розлютили” повідомлення Росії про нібито нічну атаку України на президентську резиденцію в Новгородській області із застосуванням 91 далекобійного безпілотника. За словами Трампа, про цей інцидент йому особисто розповів Путін під час телефонної розмови.

Виступаючи перед журналістами у Мар-а-Лаго після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, Трамп заявив, що “одна справа – словесні образи, а інша – напад на будинок”, додавши, що нині “не час для подібних дій”, маючи на увазі триваючі мирні переговори.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп визнав, що не має підтверджених доказів атаки та що можливість її відсутності “цілком імовірна”.

Реклама

Зазначимо, що Дон Бекон не вперше публічно критикує позицію Трампа щодо російсько-української війни. Конгресмен, який завершує свою каденцію, неодноразово виступав із жорсткими заявами щодо політики Кремля та необхідності підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав твердження про нібито напад на резиденцію Путіна “типовою російською брехнею” та заявив, що Москва використовує такі заяви, щоб підірвати дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

Раніше голова МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий “бункер” Путіна на Валдаї. Лавров пригрозив, що через це Росія “перегляне свою переговорну позицію”.