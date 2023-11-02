У США розповіли, наскільки доцільно Україна використовує їхню зброю

У посольстві США в Києві моніторять дані про використання переданої Штатами зброї та техніки.

Всю надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу Україна використовує за призначенням.

Про це заявила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News.

За її словами, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням.

"Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити", – зазначила Брінк.

Пані посол також додала, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги. Крім того, Брінк розповіла про зміну ставлення до корупції з боку українського суспільства – тепер її не толерують. Цей факт Брінк оцінила позитивно, як і те, що президент, уряд та парламент країни активно розслідують справи посадовців дуже високого рангу і членів парламенту.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили , що ставлячи Україні умови застосування американської зброї, але не висуваючи їх Ізраїлю – це не означає, що вони не довіряють Києву. Просто "Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни".

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