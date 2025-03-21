У США розповіли, як застерігали Зеленського перед зустріччю з Трампом в Овальному кабінеті

Спеціальний посланець США Кіт Келлог розповів, що радив українському президенту Володимиру Зеленському "не йти" на зустріч з американським візаві Дональдом Трампом у лютому 2025-го.

Про це він сказав у ефірі телеканалу Fox News, пише "ЄП".

Келлог вважає, що Зеленський та Трамп мали хорошу розмову телефоном кілька днів тому після зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого, бо український президент "зрозумів, що має справу з зовсім іншим політиком і лідером в особі Дональда Трампа".

"Ми застерігали його того ранку: не йди туди", — розповів Келлог про події в Овальному кабінеті в лютому.

Келлог заявив, що він та ще 13 сенаторів перебували у готелі вранці 28 лютого й вони "провели" Зеленського крізь те, який "це все буде мати вигляд", коли він зайде до Овального кабінету. З його слів, це було зроблено для того, аби Зеленський "не був здивований цим і розумів, що Трамп значно відрізняється від Джо Байдена". Американський політик наголосив на тому, що "все було добре, поки не прийшла преса".

Як повідомлялося, у Держдепартаменті США зробили серйозну заяву про повне припинення вогню. Зазначається, що Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню" після трьох років війни. Йдеться не про тимчасове перемир'я, а повноцінний мир.

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