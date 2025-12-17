У США розробили двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю російської нафти

Сенат США / © Unsplash

У Сенаті Сполучених Штатів Америки група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла законопроєкт Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, спрямований на скорочення нафтових доходів Росії.

Про це повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Ініціаторами документа стали сенатори Дейв МакКормік і Джон Гастед від Республіканської партії, а також Елізабет Воррен і Кріс Кунс від Демократичної партії. Законопроєкт передбачає запровадження санкцій за купівлю російської нафти або сприяння її імпорту.

Автори ініціативи наголосили, що торгівля російською нафтою фактично фінансує війну проти України. Вони застерігають, що країни, компанії та фінансові посередники, які беруть участь у такій торгівлі, можуть зіткнутися з серйозними наслідками, зокрема з ризиком втрати доступу до фінансової системи США.

Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі його ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, причетних до імпорту російської нафти. Перелік таких осіб формуватиме Міністр фінансів США після консультацій із Державним секретарем.

За словами Ольги Стефанішиної, ця ініціатива є черговим свідченням потужної двопартійної підтримки в США щодо подальшого економічного тиску на державу-агресора.

Раніше повідомлялося, що Росія продає нафту за найнижчими цінами з лютого 2022 року, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.

Ми раніше інформували, що ураження далекобійними дронами об’єктів нафтової інфраструктури РФ здатне зменшити бюджет держави-агресорки ще на 20–30%.