У США Сенат розгляне допомогу Україні без американської міграційної реформи

Великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/міграційна реформа) очікувано не підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Про це інформує посол України у США Оксана Маркарова у повідомленні у соціальних мережах.

Саме тому ще до голосування за великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню.

Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення з голосування, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше енатором П.Мюррей. Для цього потрібно буде 60 голосів.

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Вечірне засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого.

Нагадаємо, що Сенат США провалив голосування про допомогу Україні.

Зауважимо, що у вівторок, 6 лютого, Палата представників Конгресу США відхилила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, оскільки демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший захід, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші для безпеки кордонів.

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