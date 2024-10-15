У США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації 18-25-річних – радник голови ОП

Американці натякають, що самої лише допомоги Україні західною зброєю недостатньо, потрібна мобілізація людей віком від 18 років.

Політики з Республіканської і Демократичної партій США тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні, чому в державі не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Лещенко підтвердив інформацію від народної депутатки Марії Іонової про те, що іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні.

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"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у В’єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", – йдеться в повідомленні радника голови ОП.

Він наголосив, що Зеленський "не продавився", і переконує американських політиків з обох партій надавати зброю без зміни призовного віку.

Нагадаємо, раніше у телеефірі Іонова заявила, що іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні. За словами депутатки, це є наслідком провальних комунікаційних кампаній щодо мобілізації.

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