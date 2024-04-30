У США ухилилися від відповіді на запитання про доставлення до України зброї

Необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.
Процес постачання в Україну оборонної допомоги, про яку було оголошено минулого тижня, триває, однак адміністрація США не коментуватиме термінів та обсягів постачання з міркувань оперативної безпеки.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.
«Підтримка України триває. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки»,- зауважила представниця адміністрації президента США.
У відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставлення озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути «обережною» в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.
Вона також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.
Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойда Остіна розповів, яку зброю отримають ЗСУ.
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