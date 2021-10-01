У США вдалося уникнути шатдауну: Байден підписав тимчасовий бюджет

Через боротьбу між республіканцями і демократами шатдауни перестали бути рідкістю в останні роки.

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування уряду до 3 грудня.

Про це інформує Білим будинок.

"Документ підписаний в якості законодавчого акту", — заявили в адміністрації.

Він подякував які брали участь в роботі над документом законодавців.

Раніше палата представників США слідом за сенатом затвердила законопроєкт про продовження фінансування федерального уряду, запобігши припинення його роботи.

Тимчасовий бюджет передбачає фінансування діяльності федеральних відомств, а також передбачає додаткові асигнування на надання надзвичайної допомоги, додаткові асигнування для евакуйованих з Афганістану.

Після загострення боротьби в конгресі між республіканцями і демократами шатдауни перестали бути рідкістю в останні роки.

Додамо, що шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів.

В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — в 2018, передостанній — в 2013 році, через невчасно прийнятий бюджет. Цього — те ж саме, що і припинення роботи уряду США.

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У лютому 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав урядовий бюджет на 2019 й фінансовий рік, ніж зупинив шатдаун.

Шатдаун на паузі: Трамп підписав законопроект про тимчасове відновлення роботи державних установ

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