У США відповіли, чи планують зустрічі з Росією на саміті АТЕС

Росію на саміті представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром.

США не планують проводити жодних зустрічей з представниками Росії в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про це речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив на брифінгу.

"Мені невідомо про жодні заплановані зустрічі між нами та російським урядом в рамках АТЕС", – зазначив він.

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Зауважимо, що саміт АТЕС відбуватиметься цього тижня в американському Сан-Франциско. Росію на саміті представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром.

Нагадаємо, на полях саміту АТЕС вперше 2023 року зустрінуться президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Останній вже прибув до США і це перший його візит до цієї країни за останні шість років.

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