“Без Європи переговорів не буде”: США відповіли на безпекові ультиматуми Кремля

У Білому домі проводять консультації з європейськими партнерами, без яких переговори з Москвою неможливі.

У п’ятницю, 17 грудня, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки.

Як повідомляє Reuters, за словами речниці Білого дому, наразі тривають консультації США з європейськими союзниками і партнерами.

"Без наших європейських союзників і партнерів не буде переговорів про європейську безпеку", - сказала Псакі журналістам.

Раніше у МЗС Росії заявили, що готові відправити урядового переговорника "у будь-який момент" для початку переговорів зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки, яких вона домагається, обіцяючи розрядити кризу в Україні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

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