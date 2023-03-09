У США відповіли на випад Китаю щодо допомоги Україні та Тайваню

У США зазначили, що не порушують міжнародний порядок, допомагаючи Україні та Тайваню.

Речник державного департаменту США Нед Прайс прокоментував заяву керівника МЗС Китаю Цинь Гана, який раніше заявив, що можливу допомогу Пекіна Москві у її війні проти України можна порівняти з постачанням Вашингтоном озброєнь для Тайваню.

Про це він заявив під час свого брифінгу.

Прайс зазначив, що заява голови МЗС Китаю упускає з уваги реальний стан справ, оскільки США та інші країни, які допомагають Україні, захищають міжнародний порядок, який був заснований на принципах ООН, коли одна велика країна нападає на меншу та намагається перекроїти кордони.

Також читайте Китай натякнув, що може дати зброю РФ

"Це ті самі принципи, які в цьому випадку підписала КНР як держава-член ООН і як країна, яка нібито вірить у ці документи і принципи", — сказав Прайс.

Водночас він заявив, що поставками озброєнь Тайваню США намагаються забезпечити мир у регіоні.

"Це той же порядок, заснований на правилах, який лежить в основі миру і безпеки, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні. Будь-хто, хто припускає, що ми чинимо непослідовно, я думаю, не бере до уваги основні концепції, які грають роль", — заявив спікер Держдепу.

Також Прайс додав, що США, допомагаючи Україні та Тайваню не порушили міжнародного порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай вимагає, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів. Пекін також заявив, що війна в Україні нібито управляється "невидимою рукою".

Читайте також: