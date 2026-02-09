Чи дійсно Трамп вимагає закінчити війну до червня: у США відповіли

Що насправді кажуть у США про «червневий дедлайн» для України. / © ТСН.ua

Реклама

Сполучені Штати не називали жодних «дедлайнів» для завершення війни Росії проти України.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає The Guardian.

«Я не думаю, що Сполучені Штати щось таке озвучували. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони дійшли згоди та домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше. Ми просто хочемо, щоб страждання та вбивства в Україні припинилися», — каже дипломат.

Реклама

За словами Вітакера, за таких умов дедлайни, зазвичай, «дуже небезпечні».

«Ми хочемо укласти мирну угоду. Я думаю, що ми просто зробимо це, щойно все буде готово. Але зрештою обидві сторони, росіяни та українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, якої буде досягнуто», — підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні і Росії завершити війну до червня. Зеленський визнав, що для цього Вашингтон може почати тиснути на обидві сторони.

Нагадаємо, джерела повідомили Reuters, що українські та американські посадовці обговорили графік, який охоплює проєкт угоди з Росією до березня та проведення референдуму щодо неї в Україні разом із виборами у травні. Співрозмовники агентства стверджують, що українські та американські посадовці уже обговорили цей графік.