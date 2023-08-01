У США відреагували на атаки БПЛА по Москві: "Саме Україні вирішувати, як вести цю війну"

У Держдепартаменті нагадали, що "мішенню" російських атак є "саме українська цивільна інфраструктура", і "це українських цивільних вбивають у цій війні".

Після атаки безпілотників по Москві у Держдепі США заявили, що не заохочують Україну до ударів за її межами, однак держава сама вирішує, як вести війну.

Про це речник Державного департаменту США Меттью Міллер сказав 31 липня після атаки по Москві 30 липня, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Міллер відповів на запитання, чи підтримують США слова президента України Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" у Москві є "неминучим, природним і абсолютно справедливим процесом".

"Не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри", – сказав у відповідь речник Держдепу.

"Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – зазначив Міллер.

У цьому контексті він нагадав, що "мішенню" російських атак є "саме українська цивільна інфраструктура", і наголосив – "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли Росія завдає ударів по школах, лікарнях і багатоквартирних будинках.

Атаки БПЛА по Москві

У ніч проти 30 липня у Москві кілька безпілотників атакували вежі бізнес-центру "Москва Сіті". В РФ заявили про начебто знищення дронів та незначні пошкодження фасадів двох веж та поранення охоронця. В інциденті російська влада звинуватила Україну.

Вже в ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронів: вдруге були влучання у вежі "Москва Сіті". Російська влада заявила про збиття кількох безпілотників, однак визнала влучання по бізнес-центру, повідомивши про пошкодження скління. Міноборони РФ звинуватило в нальоті дронів "київський режим".

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