У США відреагували на відмову Китаю брати участь у Саміті миру

У Сполучених Штатах Америки не розуміють, який внесок міг би зробити Китай на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Адже наразі Пекін прагне зміцнювати зв'язки з Москвою.

Про це заявив речник американського Держдепу Меттью Міллер, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, Вашингтон завжди чітко заявляв, що КНР може відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту - "якби захотіла".

"Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати й реконструювати оборонно-промислову базу Росії", - наголошує Міллер.

Міллер заявив, що США й надалі продовжуватимуть пояснювати Пекіну, що Вашингтон проти таких дій і притягуватиме до відповідальності організації, які допомагають російській "оборонці".

Він також зауважив, що США підтримують мирний саміт і хочуть, аби він був успішним. Окрім того, наголошує представник Держдепу, Білий дім підтримує дипломатичні зусилля України.

Відмова Китаю від Саміту миру

Днями стало відомо, що Китай не візьме участі у мирному саміті щодо України. Відмова Пекіна бути присутніми на форумі пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання форуму як Україною, так і Росією.

Український президент Володимир Зеленський заяви, що Київ без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру у Швейцарії. З його слів, Київ не розглядатиме альтернативні "мирні саміти", зокрема, запропонований Пекіном.

У КНР з відповіддю не забарилися і відповіли Зеленському щодо зриву саміту у Швейцарії. В МЗС заявили, що Китай не має наміру і ніколи не хотів роздмухувати вогонь, а також "не підживлював полум'я" російсько-української війни.

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