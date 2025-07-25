У США відреагували на підсумки третього раунду переговорів України та РФ

Держдеп США

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У Державному департаменті США підтримують повне та безумовне припинення вогню, зокрема всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Таку заяву під час брифінгу зробив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт.

Він зазначив, що у відомстві продовжують підтримувати прямі переговори між Україною та рФ з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та нарешті узгодженого мирного врегулювання.

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«Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема, повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі», — сказав Піготт.

З його слів, у Держдепі також вважають дуже добрим сигналом повідомлення про те, що сторони домовилися про черговий обмін полоненими, особливо тяжкохворими та пораненими.

Нагадаємо, 23 відбулися чергові переговори між Україною та РФ.

22 липня вдень президент Володимир Зеленський провів нараду щодо переговорного процесу.

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«Україна готова працювати максимально продуктивно заради…підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — заявив Зеленський.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у РФ не очікували прориву від переговорів у Стамбулі.

Перші два раунди переговорів між Росією та Україною 2025 року у Туреччині відбулися у травні та червні. Домовленостей про припинення вогню досягнуто не було, але переговори завершилися серією обмінів полоненими.