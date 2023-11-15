У США вимагають надати Україні допомогу "через тижні, а не місяці" — Politico

У США закликають негайно надати Україні військову допомогу вже у листопаді чи грудні.

Конгрес США повинен ухвалити допомогу Україні "через тижні, а не місяці". З такою заявою виступив головний демократ у Комітеті Палати представників США із питань збройних сил Адам Сміт.

Про це пише Politico.

"Київ може втриматися, але вони не будуть у такій сильній позиції. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси швидко", - сказав демократ Адам Сміт.

Він також висловив підтримку додаткової допомоги Ізраїлю, Тайваню та Україні, яку президент Джо Байден запросив у пакеті на 106 мільярдів доларів у жовтні.

Також читайте Пентагон таємно передає великі партії військової допомоги Ізраїлю — Bloomberg

Сміт наголосив, що не погоджується з республіканцями, які хочуть прив’язати допомогу Україні до жорстких положень безпеки кордону. За його словами, це "не має жодного сенсу". Сміт переконаний, що цей скептицизм республіканців щодо допомоги Україні пов'язаний з відсутністю підтримки з боку експрезидента США та республіканця Дональда Трампа.

"Основна причина полягає в тому, що президент Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. У нас (штат Вашингтон - ред.) є багато республіканців, яких я знаю, і я знаю, що вони підтримують Україну всім серцем і розумом, але як їм бути з Трампом і його, скажімо так, досить ентузіастичними прихильниками? Тож тут не так багато політики, як політиків", - сказав Сміт.

Відповідаючи на запитання про тиск з боку союзників Байдена в Конгресі з метою публічного оприлюднення обсягу американської зброї, що надсилається до Ізраїлю, Сміт сказав, що адміністрація Байдена має бути відкритою.

"Повинен бути нагляд, має бути прозорість, ми повинні знати, що ми надсилаємо", — сказав Сміт.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти зупиненню роботи уряду. Пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Читайте також: