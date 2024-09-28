У США вимагають назвати Росію глобальною загрозою безпеці: до чого тут Україна

Гельсінська комісія США наполягає на тому, щоб Штати відмовилися від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із Росією і назвали Москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.

Про це пише The Hill з посиланням на звіт комісії, отриманий перед його публікацією.

У звіті стверджується, що Вашингтон має переглянути своє мислення щодо Росії, як він це робив із Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідним чином розподілити ресурси.

"Сполучені Штати повинні підготуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що Росія має багатовікову історію жорстокого імперіалізму по відношенню до своїх сусідів, Європи і світу в цілому", - йдеться у заклику.

Пріоритетним напрямком стратегії звіту є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії. У комісії закликають до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву і до дозволу Збройним силам України наносити удари вглиб Росії за допомогою наданої США зброї.

"Я думаю, що основний посил полягає в тому, що ми відмовляємося від 30 років помилкової політики... Не потрібно далеко ходити, щоб побачити, що кожен президент протягом перших кількох місяців своєї адміністрації зустрічається з Путіним", - заявив помічник одного з конгресменів, знайомий зі звітом.

Окремо наголошується, що політичні пропозиції звіту виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена перед Україною та суперечать позиціям колишнього президента Дональда Трампа, кандидата в президенти від Республіканської партії, і його союзників у Конгресі.

У The Hill нагадали, що Трамп давно стверджував, що США витрачають надто багато на європейську безпеку, а також продовжує наполягати на угоді між Україною та Росією через переговори з Путіним. Однак конгресмен-республіканець і голова Гельсінкської комісії, коментуючи новий звіт, відкинув можливість укладення Трампом угоди з Путіним.

"У мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна... Путін - це не та людина, з якою можна досягти угоди", - сказав очільник Гельсінкської комісії.

Зазначимо, що Гельсінська комісія США, також відома як Комісія з безпеки і співробітництва в Європі, є незалежною комісією уряду США, якій доручено стежити за дотриманням Гельсінських угод і сприяти всеосяжній безпеці шляхом просування прав людини, демократії, економічної, екологічної та військової співпраці в 57 країнах. Комісія складається з дев'яти членів Сенату США, дев'яти членів Палати представників і по одному члену від Держдепартаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що по обидва боки Атлантики триває обговорення щодо того, як протидіяти агресії Володимира Путіна, уникаючи при цьому прямого конфлікту з державою, що володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі.

Страх та невизначеність перед погрозами російського диктатора Володимира Путіна вивели на передній план ідею повернення до стримування в стилі холодної війни.

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