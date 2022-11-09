У США висловилися про готовність Росії до переговорів із Україною

Заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишаються голослівними - у США не бачать ознак готовності Кремля до участі в добросовісного діалогу із Україною.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, у РФ є кілька способів, в які вони могли б продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог і дипломатію з Україною. Насамперед, каже Прайс, росіяни мають припинити бомбардування об’єктів енергетичної інфраструктури України.

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"Одним із них було б припинення бомбардувань цивільних об'єктів, припинення руйнування інфраструктури, припинення атак систем постачання опалення, води, електроенергії для народу України. Іншим варіантом було б припинення того, що, у кращому випадку, здається невибірковим обстрілом житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень, або, у гіршому випадку, навмисним обстрілом цих самих місць", - заявив представник Держдепу .

Крім того, Прайс нагадав, що у Росії була нагода показати свою прихильність до діалогу й дипломатії, коли йшлося про її подальшу участь у “зерновій угоді”. Але Москва продовжує “тримати в заручниках” цю ініціативу.

"Замість цього, Росія продовжує тримати в заручниках цю ініціативу для досягнення власних корисливих цілей. Сполучені Штати не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни наразі готові брати відповідальну участь у переговорах", - додав він.

Переговори між Україною та РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією. Проте для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Крім того, Подоляк каже, що переговори з чинним президентом РФ Володимиром Путіним – це квиток у світ, де міжнародне право більше не працює. За його словами, припинення вогню для Росії – тактична пауза для посилення.

Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що головна умова для переговорів з Росією - це відновлення територіальної цілісності України.

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Своєю чергою, 7 листопада президент Володимир Зеленський закликав світ примусити Росію до справжніх переговорів з Україною.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, час, коли потрібно буде починати переговори з Росією, буде вирішувати Україна. У США наголосили, що переговори повинні початися лише на умовах України.

Тим часом Ватикан запропонував свою територію як нейтральне місце для проведення переговорів між Україною та Росією, а також стати посередником діалогу.

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