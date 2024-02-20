У США визначили найгіршого президента в історії країни: рейтинг

У США за результатами експертно-наукового опитування визначили Дональда Трампа найгіршим президентом країни за всю історії. Він став останнім у рейтингу президентської величі.

Результати дослідження опублікуквав на своєму сайті професор політичних наук Університету Г’юсторна Брендон Роттінгаус, повідомляє "Укрінформ".

Експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення наукової спільноти США до президентів країни, визначило Трампа останнім у рейтингу президентської величі.

"Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх (американських – ред.) президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", – йдеться в документі з результатами дослідження.

Так, респонденти оцінили відчуття щодо величі кожного президента за шкалою від 0 до 100, де 0 – це повний провал президентства, 50 – середній показник, а 100 – найбільший. Після цього рейтинги кожного президента усереднювалися, і за отриманими результатами створювався список.

За словами організаторів, результати рейтингу 2024 року схожі з попередніми, опублікованими 2015 та 2018 років. Однак в останньому – таки є відмінності.

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Перше місце посідає Авраам Лінкольн з результатом 95,03 бала;

Франклін Рузвельт – 90,83,

Джордж Вашингтон – 90,32,

Теодор Рузвельт – 78,58,

Томас Джефферсон – 77,53.

До першої десятки також входять президенти Гаррі Труман, Барак Обама, Дуайт Ейзенхауер, Ліндон Джонсон і Джон Кеннеді.

Від моменту попереднього опитування 2018 року кілька президентів суттєво змінили свої позиції в рейтингу. Так, Обама та Вілліс Грант піднялися на дев’ять позицій, тоді як Ендрю Джексон втратив 12 пунктів, а Келвін Кулідж опустився вниз на сім сходинок.

Чинний президент США Джо Байден наразі посідає 14 місце в рейтингу.

А на останній позиції перебуває президент Дональд Трамп. У попередньому рейтингу, він посідав передостаннє місце.

Раніше найгіршим президентом в історії США вважався Джеймс Бьюкенен (перебував на посаді у 1857-1861 роках). Про нього згадують як про нерішучого лідера, що призвело до розколу між півднем і північчю країни. Зараз Бьюкенен перебуває на передостанньому місці.

Опитування проєкту Presidential Greatness Project 2024 проводилося серед чинних та колишніх членів Американської асоціації політичних наук, які займаються дослідженнями президентів та виконавчої гілки влади США. В опитуванні також взяли участь науковці, які нещодавно опублікували дослідження у ключових наукових журналах та академічних виданнях.

До слова, напередодні суд визнав Трампа винним у змові з метою маніпулювання його власним капіталом, і зобов’язав сплатити штраф у майже 355 млн дол. плюс відсотки, які можуть знищити весь запас готівки політика.

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