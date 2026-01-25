Білий Дім / © Reuters

Реклама

У Сполучених Штатах наголошують, що саме гарантії безпеки з боку Вашингтона мають визначальне значення для України, навіть за умови відсутності американського військового контингенту на її території.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, високопоставлений представник США фактично применшив значення початкових європейських зобовʼязань у межах підтримки України, підкресливши провідну роль саме Сполучених Штатів.

Реклама

«Зусилля „коаліції охочих“ виглядають непогано — кілька гелікоптерів, кілька військових та поодинокі гарантії. Але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є американські гарантії безпеки», — заявив посадовець журналістам.

Також Politico зазначає, що президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив: американські війська не будуть направлені в Україну. Водночас підтримка з боку США триватиме.

За інформацією представників Пентагону, зобовʼязання Вашингтона, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти безпілотників для моніторингу ситуації, а також логістичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав «дуже конструктивними» тристоронні переговори за участю делегацій України та РФ, які відбувалися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Реклама

Ми раніше інформували, що під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.