У США вважають "Аль-Каїду" нездатною на теракти поза Афганістаном: деталі

Влада США все одно буде зберігати підвищену пильність.

Терористичне угрупування "Аль-Каїда" зараз не в змозі проводити атаки за межами Афганістану.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, посилаючись на дані розвідки, — пише "Інтерфакс".

"Поточна оцінка розвідувального товариства полягає в тому, що давним-давно можливості "Аль-Каїди" настільки сильно деградували, що вона не в змозі проводити атаки за кордоном", — заявив Блінкен. Але, за його словами, влада США все одно буде зберігати підвищену пильність, щоб не допустити повторного виникнення такої загрози.

Він зауважив, що до складу сформованого рухом "Талібан" уряду в Афганістані входять члени з "дуже складним послужним списком", такі, як розшукуваний ФБР міністр внутрішніх справ Сираджуддін Хаккані. За його словами, США будуть співпрацювати з урядом талібів, виходячи з того, чи буде воно просувати американські інтереси.

Також адміністрація США надасть народу Афганістану гуманітарну допомогу на 64 млн доларів для задоволення найважливіших потреб в галузі охорони здоров'я та харчування, а також для захисту жінок і дітей.

Блінкен сказав, що планує призначити високопоставленого чиновника Держдепу, щоб зосередитися на підтримці жінок, чиї права виявилися під загрозою з боку режиму талібів.

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