У США ввели санкції проти компаній та осіб, які пов'язані з "Вагнером"

Мінфін США озвучив введення санкцій проти чотирьох іноземних компаній та однієї особи, чию діяльність пов’язують з насильницькими діями ПВК «Вагнер» та її керівником Євгеном Пригожиним.

«Група Вагнера використовує вразливості безпеки по всьому світу, вчиняє жорстокість та злочинні дії, які загрожують порядку, належному управлінню, процвітанню та правам людини»,- йдеться в повідомленні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, - пише Укрінформ.

Також вказується ПВК експлуатує природні ресурси інших країн.

Таким чином, США запровадили санкції проти організацій: Midas та Diamville SAU (Центральноафриканська Республіка), Industrial Resources (ОАЕ) та ООО DM (Росія). Ці компанії були причетними до незаконних операцій із золотом з метою фінансування Групи Вагнера й розширення її збройного потенціалу, в тому числі в Україні й у Африці.

Крім того, США ввели обмеження проти Андрія Іванова, який обіймає одну з керівних посад у ПВК «Вагнер». Іванов тісно співпрацював з організацією Пригожина Africa Politology, а також з урядовцями Малі щодо угод зі зброєю, роботи концернів з видобутку корисних копалин, а також іншої активності ПВК в Малі.

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До того ж уряд США оприлюднив нові рекомендації щодо золотодобувного бізнесу в Африці на півдні від Сахари. У документі визначаються ризики, пов’язані з торгівлею золотом, і які також підпадають під потенційні санкції. У цьому зв’язку йдеться, зокрема, про причетність до фінансування конфліктів і тероризму, відмивання грошей, ухилення від санкцій, порушення прав людини та праці, а також погіршення стану навколишнього середовища.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід". Втім, він не підтвердив, чи перебувають вони вже на території РБ.

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