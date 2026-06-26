У США викрили слабкість Путіна: що насправді стоїть за його погрозами

Володимир Путін / © Associated Press

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Ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу України та світу є публічним блефом, який демонструє його слабкість і невпевненість у силі власної армії. Подібне «брязкання зброєю» є спробою компенсувати поразки на фронті та не зможе залякати союзників Києва.

Про це заявив очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс, повідомляє видання Axios.

Заява США про Путіна

У США попередили, що через напругу між великими державами світ заходить у нову ядерну епоху. За словами посадовця, зараз правила стримування змінилися і вже не такі, як колись.

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«Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни», — зазначив Вільямс.

Посадовець нагадав, що США та Росія мають близько 85% усієї ядерної зброї у світі. Проте нинішні погрози російського лідера не мають сенсу і є просто блефом.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань і свободи віросповідання Джеремі Левін заявив, Україна наразі перебуває на етапі, коли успішно протистоїть агресії РФ та переламує ситуацію на свою користь.

Також Андерс Фог Расмуссен заявив, що США змінили ставлення до оборони Європи, а Україна має увійти до нової коаліції захисту континенту.

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Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни.

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