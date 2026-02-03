У США вимагають передати "Томагавки" для України: як зброя може зруйнувати плани Путіна

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що чинний тиск на президента Росії Володимира Путіна не змушує його сідати за стіл переговорів і припиняти масовані атаки на Україну. За його словами, ідея президента Дональда Трампа переслідувати нафтових клієнтів Росії повинна активно реалізовуватися США та Європою, щоб підірвати економіку Кремля.

Про це Грем написав у соціальній мережі Х.

Грем навів приклад Індії, яка через мита значно скоротила закупівлі російської нафти, і закликав інші країни наслідувати цей приклад. Сенатор також наголосив на необхідності термінового постачання Україні крилатих ракет “Томагавк”, що, на його думку, кардинально змінить хід війни.

“Будь-які переговори, які винагороджують агресію, приведуть до катастрофи у світі. Навпаки, сильна та незалежна Україна зробить світ стабільнішим. Час має вирішальне значення”, — підкреслив Грем.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав, у разі відмови Кремля від мирної угоди, різко змінити політику США щодо Росії і надати Україні ракети “Томагавк”.

Але як стало відомо, Стів Віткофф одним дзвінком зірвав постачання Tomahawk Україні. Він фактично зірвав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, давши поради помічнику президента РФ Юрію Ушакову щодо телефонної розмови російського та американського лідерів.

Також днями повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сторони досягли домовленості про зміни в енергетичній політиці Нью-Делі.

За словами Трампа, Індія "погодилася припинити купівлю російської нафти та значно збільшити закупівлі у США, а можливо, й у Венесуели".