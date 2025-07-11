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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У США виправдовують зустріч Рубіо з Лавровим: заява здивує

У Держдепі США виправдовують діалог з Москвою на тлі масованих ударів РФ по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сергій Лавров і Марко Рубіо

Сергій Лавров і Марко Рубіо / © Associated Press

Зустріч держсекретаря США Марка Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим не заперечує того факту, що Вашингтон засуджує масовані російські обстріли України. Втім, для завершення війни потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє “ЄП”.

Зауважимо, під час брифінгу Брюс запитали, чому міністр країни-агресорки заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, коли Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли України.

Речниця Держдепу відповіла, мовляв, такі дії зовсім не означають, що Вашингтон не засуджує російські обстріли. Навпаки. Втім, треба розмовляти з усіма сторонами. Це позиція Штатів, наголосила Брюс.

"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації (Байдена - Ред.). З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", - висловилася представниця Державного департаменту.

Разом з тим, з її слів, американський лідер Дональд Трамп засудив ескалацію атак РФ. Їх Брюс назвала "огидними".

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – сказала американська посадовиця.

Окрім того, наголосила Брюс, Білий дім розчарований відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.

Нагадаємо, 10 липня Рубіо й Лавров провели зустріч у Малайзії. Вона тривала 50 хвилин. За підсумками зустрічі в російському МЗС заявили, що «відбувся предметний і відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем».

Пізніше держсекретар Марко Рубіо зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні. За його словами, він обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.

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