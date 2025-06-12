У США визнали, що Росія агресор, але назвати Україну жертвою відмовилися

США. / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Російська Федерація є агресором у війні проти України. Втім, він відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.

Про це інформує повідомляє The Washington Post.

Під час слухань у комітеті з асигнувань Мітч Макконнелл, сенатор-республіканець, запитав Гегсета про те, кого він вважає агресором у російсько-українській війні, а кого - жертвою. Очільник Пентагону відповів, що Москва розв'язала війну. Однак міністр не назвав Україну жертвою.

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Окрім того, сенатор запитав про те, кого Гегсет хоче бачити переможцем у війні. Очільник Міноборони США сказав, що інтересам Вашингтону “найкраще відповідає мирне врегулювання конфлікту". Мовляв, адміністрація президента Дональда Трампа прагне "миру".

"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп є сильним лідером. Він знає, що його слово має вагу... Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Саме тому мирна угода щодо України робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо мир і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія - агресор, і підтримуємо зусилля українців", - додав Гегсет.

Нагадаємо, також Гегсет заявив про ключову роль Трампа в мирних переговорах. З його слів, що диктатор Росії Володимир Путін визнає силу американського лідер, що, на його думку, створює умови для досягнення мирного врегулювання в Україні.

Тим часом колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Дональд Трамп не має плану щодо завершення війни Росії проти України, попри його гучні обіцянки зробити це за 24 години.

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