У США заговорили про свої "прямі військові дії", якщо війська з КНДР увійдуть до України

Майк Тернер заявив – якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Києву має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь.
США повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні, після появи інформації про перебування тисяч північнокорейських солдатів у Росії.
Про це заявив голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, повідомляє The Hill.
"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів", – сказав Тернер.
"Якщо війська Північної Кореї вторгнуться на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї", – додав політик.
Як зауважило видання, повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій, викликали заклики до США скасувати обмеження на використання наданої Україні далекобійної зброї. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон зробити це.
"Я давно оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Гарріс щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території Росії. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь", – висловився Тернер.
Нагадаємо, напередодні в Білому домі повідомили, що щонайменше 3000 північнокорейських військових проходять навчання на військових базах на сході Росії, з побоюваннями, що в результаті їх відправлять до України для війни на боці Кремля.
А міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів перебування північнокорейських військ на території Росії.
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