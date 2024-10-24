У США заговорили про свої "прямі військові дії", якщо війська з КНДР увійдуть до України

Майк Тернер заявив – якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Києву має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь.

США повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні, після появи інформації про перебування тисяч північнокорейських солдатів у Росії.

Про це заявив голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, повідомляє The Hill.

"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів", – сказав Тернер.

Також читайте Це законна ціль: США про війська КНДР в Україні

"Якщо війська Північної Кореї вторгнуться на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї", – додав політик.

Як зауважило видання, повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій, викликали заклики до США скасувати обмеження на використання наданої Україні далекобійної зброї. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон зробити це.

"Я давно оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Гарріс щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території Росії. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь", – висловився Тернер.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі повідомили, що щонайменше 3000 північнокорейських військових проходять навчання на військових базах на сході Росії, з побоюваннями, що в результаті їх відправлять до України для війни на боці Кремля.

А міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів перебування північнокорейських військ на території Росії.

Читайте також: