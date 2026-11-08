У США заговорили про негайне відновлення допомоги Україні: що змінилося після виборів

Річард Блюменталь / © Associated Press

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Після перемоги демократів на виборах до Конгресу США сенатор Річард Блюменталь закликав відновити військову допомогу Україні, запровадити нові санкції проти Росії та змінити американських переговорників. Він також виступив за посилення контролю над супутниковими системами Ілона Маска.

Про це сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив у соцмережі X, пише УНІАН.

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На його думку, результати виборів створили сприятливі умови для зміни американської політики щодо України. Конгрес має скористатися цим моментом і перейти до конкретних дій, не чекаючи нових рішень адміністрації Дональда Трампа.

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«Користуючись сильним проукраїнським вітерцем, що дме нам у спину після виборів, ми маємо негайно приступити до введення санкцій, від яких відмовився Трамп, зупинити його ганебну угоду щодо дизельного палива, надати військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також вжити інших заходів, необхідних для демонстрації підтримки, щоб змусити Путіна сісти за стіл серйозних мирних переговорів», — заявив Блюменталь.

Сенатор повідомив, що має намір внести до Конгресу спеціальний законопроєкт для відновлення військової підтримки України. Він переконаний: Москва повинна побачити, що Вашингтон не відмовляється від підтримки Києва.

Блюменталь вимагає замінити переговорників Трампа

Окрему увагу політик приділив американським представникам, які ведуть переговори з Росією. Зокрема, він розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який раніше назвав Володимира Путіна «гуманістом».

«Трампу потрібні нові переговорники — а не підлабузники, які називають цього жорстокого вбивцю "гуманістом". Конгрес повинен негайно взяти на себе лідерство», — написав сенатор.

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На цьому пропозиції Блюменталя не закінчуються.

Він також закликав законодавців запровадити заходи контролю над Starlink і Starshield — супутниковими системами, пов'язаними з компанією Ілона Маска.

«Ні наша національна оборона, ні наші союзники не повинні залежати від непередбачуваних примх самозакоханого трильйонера», — наголосив політик.

Демократи готують пакет військової допомоги Україні на $15 мільярдів

Нагадаємо, після перемоги на виборах до Конгресу США демократи почали працювати над новим пакетом військової допомоги Україні обсягом близько 15 млрд доларів. Як повідомляє Financial Times із посиланням на помічників конгресменів, також планується посилення санкцій проти Росії.

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Водночас прихильники України намагаються домогтися нових рішень ще до початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року. Серед пріоритетів — підтримка української енергетики перед зимою, постачання ракет-перехоплювачів і розвідувальна допомога.

Відповідні ініціативи можуть включити до законопроєкту про національну оборону США (NDAA). Демократи також планують повернутися до санкційного законопроєкту, пов'язаного із сенатором Ліндсі Гремом, який передбачає обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів.

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