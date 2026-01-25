Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Американські посадовці заявили, що переговори в Абу-Дабі стали критично важливим кроком для переходу до наступної стадії переговорів, а саме особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

Про це повідомляють представники США, обізнані з перебігом переговорного процесу, інформує Axios.

За словами одного з американських посадовців, сторони наблизилися до прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна.

«Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським», — заявив співрозмовник.

Він також зазначив, що у разі прогресу на наступній тристоронній зустрічі в Абу-Дабі це може відкрити шлях до проведення переговорів безпосередньо в Москві або в Києві — чого не відбувалося вже багато років.

«Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися перед самітом лідерів. Ми не думаємо, що до цього далеко. Якщо ми й надалі рухатимемося нинішнім шляхом, то прийдемо до цього», — наголосив американський посадовець.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Ми раніше інформували, що радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Україна та міжнародні партнери наближаються до ключового моменту в дипломатичних зусиллях щодо закінчення війни.