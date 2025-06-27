ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1213
Час на прочитання
2 хв

У США заявили про “революційне” та “історичне” досягнення Трампа в НАТО

Сам Трамп називає саміт НАТО 24-25 червня був "найпродуктивнішим в історії".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет заявляє, що досягнення американського лідера Дональда Трампа під час саміту НАТО в Гаазі було “революційним” та “історичним”.

Про це очільник Пентагону заявив під час брифінгу, пише Sky News.

“Він (Трамп - Ред.) сказав, що НАТО має сплатити борг. Вони почали ще під час першого терміну, а тут, під час його другого терміну, ми прискорили цей процес”, - наголосив міністр оборони США.

Герсет не уточнив, про що саме йдеться. Втім, ймовірно, - про зобов’язання країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати. Хоча офіційного підтвердження цієї домовленості поки немає.

Зауважимо, що й сам Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що саміт НАТО 24-25 червня був "найпродуктивнішим в історії".

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!", - додав американський лідер.

Нагадаємо, днями відбувся саміт НАТО в Гаазі. Лідери країн-членів обговорювали посилення спротиву російській агресії та нові форми підтримки України. Під час зустрічі в Гаазі американський президент Дональд Трамп заявив про непохитну підтримку Вашингтоном статті 5 Північноатлантичного договору. Стаття 5 НАТО означає, що напад на одну країну-члена дорівнюватиме нападу на весь Альянс.

Тим часом Politico пише, що саміт НАТО перетворився на "Саміт Трампа". Лідери 32 країн погодилися підвищити оборонні витрати до 5 % ВВП до 2035 року — ключова вимога президента США Дональда Трампа. Він оголосив це своєю перемогою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie