У США заявили про “революційне” та “історичне” досягнення Трампа в НАТО

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявляє, що досягнення американського лідера Дональда Трампа під час саміту НАТО в Гаазі було “революційним” та “історичним”.

Про це очільник Пентагону заявив під час брифінгу, пише Sky News.

“Він (Трамп - Ред.) сказав, що НАТО має сплатити борг. Вони почали ще під час першого терміну, а тут, під час його другого терміну, ми прискорили цей процес”, - наголосив міністр оборони США.

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Герсет не уточнив, про що саме йдеться. Втім, ймовірно, - про зобов’язання країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати. Хоча офіційного підтвердження цієї домовленості поки немає.

Зауважимо, що й сам Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що саміт НАТО 24-25 червня був "найпродуктивнішим в історії".

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!", - додав американський лідер.

Нагадаємо, днями відбувся саміт НАТО в Гаазі. Лідери країн-членів обговорювали посилення спротиву російській агресії та нові форми підтримки України. Під час зустрічі в Гаазі американський президент Дональд Трамп заявив про непохитну підтримку Вашингтоном статті 5 Північноатлантичного договору. Стаття 5 НАТО означає, що напад на одну країну-члена дорівнюватиме нападу на весь Альянс.

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Тим часом Politico пише, що саміт НАТО перетворився на "Саміт Трампа". Лідери 32 країн погодилися підвищити оборонні витрати до 5 % ВВП до 2035 року — ключова вимога президента США Дональда Трампа. Він оголосив це своєю перемогою.

Дата публікації 19:49, 25.06.25 Кількість переглядів 612 Трамп Зеленському: Ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю!